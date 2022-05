Do incydentów doszło na autostradzie, na której policja eskortowała około 1600 kibiców wracających z meczu Hajduka z ich największym rywalem – Dynamem Zagrzeb.

Sytuacja była wybuchowa i przerodziła się w zamieszki.

Kilkuset fanów Hajduka zaatakowało niewielką grupę eskorty policyjnej. W ruch poszły kamienie, butelki, łańcuchy, gaśnice. W sumie „klasyka”.

Według Damira Barica rzecznika policji, służby odpowiedziały na atak używając broni palnej, aby odeprzeć napastników do czasu przybycia posiłków. Dwóch kibiców zostało postrzelonych.

Policja twierdzi, że od rykoszetów, bo funkcjonariusze mieli strzelać w powietrze i w ziemię.

W sumie rannych zostało 20 policjantów i 15 kibiców. 43 osoby aresztowano. Powodem tak agresywnych zachowań mogło być to, że kibice Hajduka Split, którzy przyjechali do Zagrzebia, nie zostali wpuszczeni na stadion.

Ostatecznie piłkarze Hajduka Split wygrali z Dinamo 3-1, ale stołeczny klub i tak zapewnił sobie tytuł mistrza kraju wcześniej. Hajduk jest drugi ze stratą 7 punktów.

After derby match between Dinamo Zagreb and @hajduk. Torcida clashed with police on highway. Police use guns and two Hajduk fans were injured.

So far police arrested 40 members of Torcida #HajdukSplit 💪 pic.twitter.com/79JnkA1qIh

— Rettiwt Lagutrop (@RettiwtMMXIX) May 22, 2022