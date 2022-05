W Boliwii zatrzymano „studenta” uniwersytetu San Andres w La Paz. Był od lat szefem studenckiego związku i brał z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie zbliżone do pensji… prezydenta Boliwii.

Chodzi o równowartość około 3000 dolarów. Nie byłoby w tym jeszcze nic dziwnego, gdyby nie to, że ów szef związku studenckiego przez 33 lata studiował różne kierunki i nigdy żadnego z nich nie ukończył.

Zresztą, po co, skoro bez ukończenia studiów zarabiał więcej, niż większość absolwentów. Działacz ma już 52 mata i zapewne dociągnąłby do emerytury, gdyby nie nie to, że władze uznały, że w ten sposób wyłudzał pieniądze publiczne.

21 maja „studencki” aktywista Max Mendoza został aresztowany. Uznano, że jako prezes Boliwijskiej Konfederacji Uniwersyteckiej (CUB) Max Mendoza, lat 52, „nielegalnie czerpał korzyści” i pobierał pensję w wysokości 21 870 boliviano (około 3150 dolarów). Prezydent kraju zarabia około 3500 dolarów miesięcznie.

Mendoza, który od 1989 roku uczęszczał na kilka kierunków, oblał ponad 200 przedmiotów i uzyskał zero punktów z ponad stu przedmiotów. Dość bezczelnie nazwał jednak zarzuty „oszczerstwem” i nie przyznaje się do żadnej winy.

Lokalne media podają, że Mendoza nie jest tu wyjątkiem, bowiem wielu działaczy studenckich przedłuża sobie studia, aby zachować pracę i korzyści, które się z tym wiążą.

Podobnie bywało w czasach socjalizmu PRL, gdzie jednak „młodość” kończyła się z osiągnięciem wieku 35 lat. W tym przypadku Mendoza znacznie taką barierę przekroczył.

Media donoszą, że jego zatrzymania dokonano po małej rewolcie samych studentów, którzy niezadowoleni z pracy związku zajęli dzień wcześniej jego lokal domagając się rezygnacji szefa.

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó que el Ministerio Público ordenó la aprehensión del dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, quien fue aprehendido en Sacaba – Cochabamba. pic.twitter.com/MHQFfWnRpw — RADIO ENCUENTRO BOLIVIA (@Encuentro96fm) May 22, 2022

Informamos al pueblo boliviano, que el ex dirigente universitario, Max Mendoza, por determinación del Ministerio Público, fue aprehendido en #Cochabamba por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. pic.twitter.com/AgNMCp26uR — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) May 21, 2022

Źródło: Le Figaro/ AFP