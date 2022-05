Wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli (NIK) zlecili Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) szczegółowe sprawdzenie gabinetów w siedzibie Izby. Z informacji RMF FM wynika, że służby pojawiły się tam w ubiegłym miesiącu.

Wiceszefowie NIK Małgorzata Motylow i Tadeusz Dziuba mieli zlecić ABW przeszukanie swoich gabinetów w siedzibie Izby. Z nieoficjalnych informacji wynika, że służby miały tam szukać ewentualnych urządzeń podsłuchowych rejestrujących dźwięk lub obraz. Agenci jednak mieli niczego nie wykryć.

O powodzie wezwania do swoich biur ABW wiceszefowie NIK mieli jednak nie poinformować prezesa Mariana Banasia. Zastrzegli, że jako urzędnicy mają takie prawo.

Szef NIK wystąpił jednak do szefa ABW o ujawnienie szczegółów działań agentów w siedzibie Izby. Ma teraz czekać na kopię protokołu i notatki funkcjonariuszy.

Nie wiadomo na razie, co skłoniło wiceprezesów NIK do wezwania służb do sprawdzenia swoich gabinetów.

Źródło: RMF FM