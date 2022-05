Prawo i Sprawiedliwość zyskuje i umacnia się na prowadzeniu, do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Prawo i Sprawiedliwość umacnia się na pozycji lidera. Obecnie na tę formację chce głosować 36,2 procent badanych. To o 1,5 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu.

W porównaniu do ostatniego wyniku traci natomiast Koalicja Obywatelska. Na to ugrupowanie wskazało 25,2 procent respondentów, co oznacza spadek poparcia o 1,8 punktu procentowego.

Zmiany nastąpiły na najniższym stopniu podium. Na trzecim miejscu znajduje się obecnie Lewica, która cieszy się poparciem 9,2 procent ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego.

Czwarte miejsce zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 8,4 procent badanych. W porównaniu do ostatniego badania oznacza to stratę 0,9 punktu procentowego.

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania. Na PSL (Koalicję Polską) wskazało 5,7 procent respondentów, czyli o 0,7 punktu procentowego więcej niż ostatnio.

Tuż nad progiem wyborczym znalazła się Konfederacja, która cieszy się obecnie poparciem 5,2 procent. W przypadku prawicowej koalicji oznacza to spadek poparcia o 0,2 punktu procentowego.

10,1 procent badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Źródło: wp.pl