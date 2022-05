Śródmiejska policja opublikowała na stronie internetowej wizerunki i nazwiska poszukiwanych w związku z zabójstwem na Nowym Świecie w Warszawie. To 23-letni Sebastian Włodarczyk i 27-letni Łukasz Goławski z Warszawy. Policja wzywa każdego, kto zna ich miejsce pobytu, do zawiadomienia służb.

Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa I na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie poszukują dwóch mężczyzn podejrzewanych o zabójstwo na Nowym Świecie. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka tej prokuratury prok. Aleksandra Skrzyniarz, sąd zastosował wobec podejrzewanych tymczasowy areszt.

Na policyjnej stronie w poniedziałek opublikowano wizerunki i nazwiska poszukiwanych. Obaj to mieszkańcy Warszawy.

„W dniu 8 maja 2022 roku w Warszawie przy ul. Nowy Świat 30 działając w zamiarze bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu Sebastian Włodarczyk l.23, zam. Warszawa i Łukasz Goławski l. 27, zam. Warszawa dokonali zabójstwa 29-letniego mężczyzny poprzez trzykrotne ugodzenie pokrzywdzonego ostrym narzędziem w klatkę piersiową, co skutkowało zgonem pokrzywdzonego” – podała Policja.

Komenda wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratura. „Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5” – zaznacza. Zapewnia też o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej, zgodnie z art. 280 par 2 Kodeksu postępowania karnego.

„Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się naocznych świadków zdarzenia oraz osoby, które posiadają informacje dotyczące tego zdarzenia i kontakt z Oficerem Dyżurnym KRP Warszawa I, nr tel. 47-72-391-50, Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, tel. 47-72-391-30 lub 47-72-391-32, z prowadzącym postępowanie nr tel. 47-72-391-14 lub numerem alarmowym 112” – zaapelowali policjanci.

Prok. Skrzyniarz przekazała w piątek, że sprawcy dzięki intensywnej pracy policjantów i prokuratorów zostali ustaleni, jednakże „ukrywają się przed organami ścigania”. „Stąd wniosek o ich tymczasowe aresztowanie, by rozesłać za nimi list gończy” – zaznaczyła wtedy prokurator Skrzyniarz.

W nocy z 7 na 8 maja do sklepu przy Nowym Świecie w Warszawie wszedł ranny mężczyzna. Na miejsce została wezwana policja, a także służby ratunkowe. „Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł” – relacjonowała sierż. sztab. Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Źródło: PAP