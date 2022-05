Na polskiej fermie norek na Ukrainie pracowało około 80 osób. Z relacji Szczepana Wójcika wynika, że wiele z nich udało się ewakuować do Polski na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Jednak już w lutym Rosjanie zajęli teren i urządzili sobie tam bazę. Gospodarstwo najpierw zostało ostrzelane przez najeźdźców, a później zbombardowane przez stronę ukraińską.

Ferma została zakupiona kilka lat temu przez rodzinę Wójcika. – Pracowało tam około 80 osób, wielu udało się ewakuować do Polski w pierwszych dniach . Ci, którzy chcieli zostać, zginęli w lutym, gdy Rosjanie rozpoczęli ostrzał artyleryjski gospodarstwa. Ostatnie informacje mieliśmy z początku marca. Wtedy też otrzymaliśmy zdjęcia zniszczeń. Później informacje urwały się i nie wiedzieliśmy nic co tam się dzieje – relacjonował prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

– Teraz zobaczyliśmy na filmie opublikowanym przez UA, że bazę zrobili tam Rosjanie. Nic dziwnego, była tam pełna infrastruktura, media, woda, prąd, budynki socjalne dla pracowników, kuchnia etc… O zniszczeniu obiektu dowiedzieliśmy się z tego filmu. Przesłał go nam nasz ukraiński przyjaciel, współpracownik pisząc „zobaczcie, nasza ferma”. Wartość gospodarstwa że zwierzętami to 12 milionów euro – zaznaczył Wójcik, załączając wideo ukazujące skalę zniszczeń.

Gospodarstwo znajdowało się w miejscowości Izium nad Dońcem.

To jest polskie gospodarstwo należące do mojej rodziny. Na początku wojny udało się ewakuować większość naszych ukraińskich pracowników do Polski, resztę zabili Rosjanie, którzy opanowali obiekt. Teraz ukraińska armia wykończyła drani. Gospodarstwo zostało całkowicie zniszczone. pic.twitter.com/Y2QEYr8N4p

— Szczepan Wójcik (@szczepan_wojcik) May 21, 2022