W poniedziałek do końca dnia w zachodniej połowie Polski będzie pogodnie i bez opadów. Na wschodzie przewidywane są przelotne opady deszczu. W nocy do Polski od zachodu zacznie wkraczać front atmosferyczny.

Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek, za sprawą płytkiego wyżu znad Niemiec, Polska będzie podzielona pod względem pogody na dwie połowy.

„We wschodniej połowie na ogół zachmurzenie będzie umiarkowane i z przelotnymi, słabymi opadami deszczu. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 do 21 stopni Celsjusza, tylko w rejonie Helu termometry wskażą do 13 stopni” – powiedziała Grażyna Dąbrowska.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie kraju pojawią się pierwsze oznaki nadchodzącego znad Niemiec frontu atmosferycznego, który będzie przemieszczał się na wschód. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez zjawisk atmosferycznych. W centrum zachmurzenie umiarkowane. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i nad ranem z możliwymi opadami deszczu. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni na Podlasiu, przez 8-9 na przeważającym obszarze kraju, do 13 stopni w Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z południowego wschodu. Nad morzem i na zachodzie może być porywisty, osiągający do 40 km/h.

(PAP)