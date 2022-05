Szwajcarska policja otoczyła konserwatywnego dziennikarza, Jacka Posobieca, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Funkcjonariusze nie chcieli wyjaśnić, dlaczego zatrzymali akurat jego.

W mediach społecznościowych opublikowano nagrania, na których widać jak funkcjonariusze szwajcarskiej policji otaczają prawicowego dziennikarz – Jacka Posobieca i „przesłuchują” go.

W momencie najścia przez policjantów Jack Posobiec jadł z kilkoma innymi osobami w restauracji Migros.

– Jack Posobiec został zatrzymany przez szwajcarską policję, która odmówiła podania powodu – informuje w mediach społecznościowych Benny Johnson, który zamieścił nagranie ze zdarzenia.

Kobieta, która nagrała całą sytuację usłyszała od obecnej na miejscu nieumundurowanej rzeczniczki policji, że funkcjonariusze „mają powód” by wykonywać czynności wobec Posobieca, ale nie muszę ich zdradzać.

Kobietę poproszono również o to, by nie nagrywała zdarzenia i usunęła materiał. Policjantka wciąż powtarzała, że jest to normalna rutynowa kontrola, bo trwa Światowe Forum w Davos.

Gdy kobieta zwróciła uwagę na to, że w Davos jest obecnie wielu innych dziennikarzy, którzy nie są niepokojeni, to rzeczniczka jeszcze raz powtórzyła, że policja ma jakiś „powód”, którym jednak nie musi się dzielić.