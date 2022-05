Od 1 czerwca Warszawski Transport Publiczny będzie płatny dla obywateli Ukrainy – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Bezpłatny transport publiczny dla wszystkich obywateli Ukrainy obowiązywał od 26 lutego. W kwietniu nastąpiła pewna modyfikacja.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego komunikacją stołeczną bez biletu mogli podróżować ci uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego.

Od 1 czerwca ulga ta zostanie całkowicie zlikwidowana.

„Zgodnie z zarządzeniem prezydenta ulga obowiązuje do 31 maja bieżącego roku” – powiedział rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Dodał też, że od tego dnia będą oczywiście obowiązywać uchodźców wszystkie inne ulgi w komunikacji miejskiej np. osoby, które ukończyły 70. rok życia oraz uczniowie szkół podstawowych.

Do 31 maja bez opłat mogą poruszać się obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie 24 lutego lub później, dotarli do Polski legalnie, posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.