Grabar-Kitarović została odznaczona w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej dla rozwijania polsko-chorwackiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.

„Była prezydent Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarović nazywana jest matką Trójmorza” – wyjaśniał dekorację prezydent Duda.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju.

„Tak potoczyły się losy historii, że kiedy Polska była okupowana, albo nie była w pełni wolna, ci którzy Polskę okupowali, albo ci, którzy ją w jakimś stopniu niewolili, rezygnowali z nadawania tego odznaczenia” – przypomniał prezydent Duda.

54-letnia Kolinda Grabar-Kitarović byłą prezydentem Chorwacji w latach 2015–2020. W 2003 objęła urząd ministra ds. integracji europejskiej, a dwa lata później została MSZ.

W 2014 nominowana na kandydata w wyborach prezydenckich przez Chorwacką Wspólnotę Demokratyczną ze wsparciem centroprawicy. Wybory wygrała w II turze.

W 2019 ubiegała się o reelekcję, ale przegrała z reprezentującym SDP byłym premierem Zoranem Milanoviciem. Zakończyła urzędowanie 18 lutego 2020.

