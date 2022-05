Hierarcha jest chwalony przez włoską masonerię i jest poplecznikiem lobby LGBT.

„Postępowa” postawa kard. Zuppiego zaskarbiła mu sympatię niejakiego Gioele Magaldiego, obecnie Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Demokratycznego Włoch, a wcześniej loży o nazwie Rzymskie Wzgórze Syjonu (Monte Sion di Roma).

Wolnomularz – którego dom wydawniczy Chiare Lettere określił „promotorem słonecznego i postępowego zaangażowania masonerii” – chwalił w 2020 roku arcybiskupa Bolonii, twierdząc, iż „byłby bardzo dobrym papieżem”.

O kard. Matteo Zuppim jako papabile mówił także uznany watykanista Sandro Magister, wskazując, iż jest on nieformalnym „nominatem” organizacji Sant’Egidio, która czyni się awangardą reform Soboru Watykańskiego II. Ta struktura jest oskarżana o sekciarski charakter.

Papież Franciszek wybrał modernistycznego hierarchę, spośród trzech kandydatów wskazanych w głosowaniu przez włoskich biskupów. Dwaj pozostali nominaci to kard. Augusto Paolo Lojudice i bp Antonino Raspanti.

24 maja „wygrał” w oczach Franciszka Matteo Zuppi. Znany też z orędownictwa na rzecz lobby LGBT. To on był autorem przedmowy do włoskiego wydania podważającej nauczanie Kościoła niesławnej książki „Budując mosty”, napisanej przez dysydenckiego jezuitę Jamesa Martina.

Firmując swoim słowem publikację największego „katolickiego” propagatora ideologii homoseksualno-genderowej, kardynał zalecał „nową postawę duszpasterską, której musimy poszukiwać razem z naszymi braćmi i siostrami LGBT”.

Sam James Martin określił Zuppiego „wielkim zwolennikiem katolików LGBT”.

