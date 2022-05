W najnowszym sondażu dla Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) badano, czy Ukraińcy zgodziliby się na zawarcie pokoju, w zamian za odstąpienie części terytorium Federacji Rosyjskiej.

Wyniki badania sondażowego wskazują jasno, że Ukraińcy są przeciwni jakimkolwiek ingerencją w kształt ich granic. Aż 82 procent Ukraińców jest przeciwnych jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym. Gotowych na oddanie części ziemi jest jedynie 10 proc. badanych.

Wynik są jednak różne, gdy podzieli się je na te zbierane z Zachodu, Wschodu i terytoriów obecnie okupowanych. Na Wschodzie, który najmocniej ucierpiał w wyniku rosyjskiej inwazji, bronić granic za wszelką cenę chce 68 procent (19 procent jest przeciwnego zdania).

Na terytoriach, które znajdują się pod rosyjską okupacją i najprawdopodobniej miałby zostać włączone do Rosji, przeciwnych zmianie granic jest 77 procent, a co piąty badany gotów byłby wcielić swój region do Rosji, byle uniknąć kontynuowania wojny.

W badaniu zapytano również Ukraińców, czy w zamian za pokój byliby gotowi zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w NATO. 2 procent jest gotowych zrezygnować z członkostwa w NATO, jeśli Ukraina uzyska gwarancję bezpieczeństwa od takich państw jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy etc.

39 proc. Ukraińców uważa, że jedynie bycie członkiem NATO może zapewnić im bezpieczeństwo.

„Sondaż został przeprowadzony na próbie 2 tysięcy osób w dniach 13-18 maja na terytoriach, które były kontrolowane przez Kijów do 24 lutego. Socjologowie zwracają uwagę, że w czasie wojny błąd statystyczny jest większy niż zazwyczaj, choćby ze względu na to, że około 15 procent badanych to przesiedleńcy, a osoby o prorosyjskich poglądach wolą nie wypowiadać ich publicznie. Niemniej jednak, jak podkreśla KMIS, przeprowadzane sondaże są reprezentatywne” – podaje Belsat.

Źródło: Belsat, UkrPrawda, KMIS