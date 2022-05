Mateusz Morawiecki, szef pisowskiego rządu w Warszawie, proponuje, by w ramach sankcji na Federację Rosyjską za atak na Ukrainę zająć rosyjskie aktywa.

Warszawski polityk podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos udzielił wywiadu amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN. Morawiecki stwierdził, że w ramach sankcja na Rosję należałoby zająć jej aktywa.

– Wszystkie sankcje są ważne, ale jeśli naprawdę chcemy, aby sankcje były bolesne dla agresora, dla zbrodniarzy wojennych, to powinniśmy zajęć aktywa Federacji Rosyjskiej – stwierdził szef warszawskiego rządu i wiceprezes PiS.

Morawiecki zaapelował również do państw Unii Europejskiej, by jak najszybciej zdecydował się na embargo na rosyjską ropę

– Następny etap – najbardziej krytyczny – to konfiskata pieniędzy oligarchów, konfiskata pieniędzy Federacji Rosyjskiej, ponieważ to jest prawdziwy ból, który Rosja poczuje, a sprawca powinien ponieść koszty wojny – uważa Mateusz Morawiecki.

Szef rządu uważa rosyjską inwazję na Ukrainie za „moment zwrotny w historii Europy, a być może także świata”. Morawiecki wzywa także do pomocy finansowej, militarnej i humanitarnej Ukrainie, by „kolonialna, imperialna, nacjonalistyczna potęga zwana Rosją nie odniosła sukcesu, ponieważ jeśli go odniesie, to będzie to oczywisty znak dla innych potencjalnych agresorów, że mogą zrobić to samo”.

Źródło: CNN