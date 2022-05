Film opublikowany na Twitterze przez reportera Rebel News, Jeremy’ego Loffredo, pokazuje jak wygląda ochrona szczytu WEF w szwajcarskim Davos. Uzbrojony snajper na jednym z budynków strzeże spokoju obrad Światowego Forum Ekonomicznego.

Takiej dyskretnej ochrony jest w mieście sporo. Jak zauważa Loffredo, znacznie więcej uzbrojonych ochroniarzy pojawiło się np., kiedy burmistrz Kijowa i były zawodowy bokser Witalij Kliczko opuszczał ukraiński pawilon w Davos, by udać się na obrady.

Mówi się, że naszczycie wykuwana jest „mapa drogowa” rozwoju świata. Media donoszą, że tegoroczne tematy to m.in. waluty cyfrowe, przygotowania na kolejne pandemie, cyberbezpieczeństwo, wojna na Ukrainie i jak zawsze… zmiany klimatyczne.

Portal Rebel News mówi nawet o planach „zresetowania światowej gospodarki”.

Wspomniany Loffredo jest jednym z sześciu dziennikarzy Rebel News, którzy pracują w Davos. Zarzuca, że media głównego nurtu niezbyt kwapią się do przekazywania rzeczywistych tematów rozmów.

Portal podkreśla, że duża część spotkań to niepodawane do publicznej wiadomości spotkania globalistycznych elit, a tak ścisła ochrona uczestników służy nie tyle ich bezpieczeństwu, co odseparowaniu od wiadomości o rzeczywistych celach i tematach rozmów.

Paramilitary sniper rifles protecting Davos attendeeshttps://t.co/dRb8WnB6RE pic.twitter.com/WDcnpcLp1x — Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) May 23, 2022

Heightened security around Ukraine House at the World Economic Forum as Vitali Klitschko exits secure compound flanked by police. MORE: https://t.co/yIdhMUKUx1 pic.twitter.com/so1JaIHkpX — real Rukshan (@therealrukshan) May 23, 2022