Wniosek Konfederacji o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o czternastej emeryturze nie został poparty przez Sejm. Projekt trafi teraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i do Komisji Polityki Senioralnej.

Sejm zajął się w środę rządowym projektem ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli 14. emeryturze.

Świadczenie to ma być przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł. Taką kwotę otrzymają (jeśli projekt przejdzie, co wydaje się formalnością) emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Według wstępnych szacunków, z „czternastki” skorzysta ok. 9,6 mln emerytów i rencistów, co podatników będzie kosztować 11,4 mld zł. Pieniądze mają zostać wypłacone w sierpniu.

Konfederacja złożyła wniosek o odrzucenie projektu

W imieniu Konfederacji Wolność i Niepodległość Grzegorz Braun złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Jak argumentował, „Konfederacja nigdy nie zgodzi się na przekupywanie Polaków ich własnymi pieniędzmi”.

– To, co władza wyciąga z jednej kieszeni, kroi obywatelom portfele, to następnie rozsypuje z jakiegoś wirtualnego helikoptera, stwarzając wrażenie dobroczynności. Szczęść Boże wszystkim emerytom i rencistom, ale broń nas Boże przed takimi rządami, którzy uprawiają politykę przekupstwa Polaków ich własnymi pieniędzmi – argumentował Braun.

Grzegorz Braun: Konfederacja NIGDY nie zgodzi się na przekupywanie Polaków ich własnymi pieniędzmi! – YouTube https://t.co/cb6TVKvWWw — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 25, 2022

Głos na mównicy sejmowej zabrał także Artur Dziambor.

– Jak chcecie im (emerytom i rencistom – red.) naprawdę pomóc, to ich odpodatkujcie. Jak chcecie im pomóc, to waloryzujcie te emerytury głodowe, które są ustalone – zaapelował Dziambor, podkreślając, że procedowaną ustawę należy odrzucić.

Dodał, że ZUS to „czarna dziura, którą należy zlikwidować”.

Poseł @ArturDziambor ostro do członków @pisorgpl: ZUS to czarna dziura, którą należy zlikwidować!

Nie pomagacie niestety tym emerytom, przed którymi się tak pochylacie i którym opowiadacie różne dziwne bajki o tym, jak towarzysz rząd będzie ich ratował. 1/2 pic.twitter.com/sIiQaOEwpc — Wolnościowcy (@wolnosciowcy) May 25, 2022

Wniosek Konfederacji odrzucony

W głosowaniu posłowie odrzucili wniosek złożony przez koło poselskie Konfederacja o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu projektu o 14. emeryturze.

W głosowaniu wzięło udział 435 posłów. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu projektu głosowało 12 posłów – wszyscy z Konfederacji oraz jedna osoba z KO. W całości wstrzymało się Porozumienie (5), a reszta głosujących (418) była przeciwko.

Tym samym rządowy projekt trafił do sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej.

Na wniosek marszałek Elżbiety Witek Sejm przyjął propozycję mówiącą o zobowiązaniu komisji do przedstawienia opinii o projekcie „w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu”. Wspólne posiedzenie komisji, na którym rozpatrzony zostanie projekt ustawy, rozpoczęło się o godzinie 13.30.