Poseł Konfederacji Artur Dziambor (Wolnościowcy) zwrócił się z mocnym przekazem w stronę ław rządzących. Polityk chce, by rząd wprost powiedział emerytom, jaka jest sytuacja z inflacją.

Artur Dziambor, prezes Wolnościowców i lider Konfederacji na Kaszubach, z mównicy sejmowej poruszył temat wpływu 14. emerytury na poziom inflacji w Polsce.

Wolnościowiec zaapelował do pisowskich rządzących, by przestali okłamywać seniorów i wyjawili im, jak rzeczywiście wygląda sytuacja.

– Jeżeli chcecie faktycznie pomóc emerytom, to powinniście ich nie okłamywać – powiedział Artur Dziambor z mównicy sejmowej.

– Tak jak pani minister Maląg, która powiedziała w zeszłym tygodniu, że 14. emerytura, to jest rządu PiS-u metoda na inflację – przypomniał słowa pisowskiej minister szef Wolnościowców.

– No, to ja to skomentowałem tak, że moją metodą na otyłość drugiego stopnia jest wizyta w McDonaldzie – powiedział Dziambor.