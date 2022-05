W piątek nad Polskę nadal napływać będzie od północy chłodne powietrze polarno-morskie, a pod koniec dnia arktyczne – powiedziała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek, za sprawą rozległego układu niżowego znad Skandynawii, od północnego zachodu do Polski będzie napływać chłodne powietrze polarno-morskie, a pod koniec dnia – chłodne powietrze arktyczne. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych.

– W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze możliwe są niemal w całym kraju. Najmocniej zagrzmi na północy Polski i jej krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 13-16 stopni Celsjusza na północy, około 17 stopni w centrum i do 23 stopni na Podkarpaciu. Będzie wietrznie. Na Pomorzu i na Wybrzeżu wiatr może osiągać w porywach do 80 km/h. W centrum i na południu Polski spodziewane są porywy do 60-70 km/h – powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu możliwe są przede wszystkim w północnej połowie kraju. Nad morzem mogą pojawić się lokalne burze. Wiatr nad morzem będzie porywisty, dochodzący do 80 km/h, poza strefą brzegową do 60 km/h, zachodni. Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni.

Już teraz ostrzegamy przed silnym wiatrem w ciągu dnia. W piątek najsilniejsze porywy wiatru dochodzące do 95 km/h są prognozowane wzdłuż Wybrzeża. Wiatr będzie wiał z zachodu.

Pogoda 27 i 28 maja

Jak informuje IMGW, Europa środkowa, północna i wschodnia jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem na pograniczu Finlandii i Rosji. Resztę kontynentu obejmuje klin wyżu z centrum położonym na południowy zachód od Wysp Brytyjskich. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Nad regiony południowe napływa przejściowo cieplejsze powietrze, za frontem chłodnym napływa chłodne powietrze polarne morskie. Pod koniec dnia nad północne krańce Polski dotrze powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i nie będzie się istotnie zmieniać.

w piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi, szczególnie na północy i południowym wschodzie, burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 13 st. C do 18st. C, tylko cieplej na południowym wschodzie od 19 st. C do 23 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i Pomorzu dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 95 km/h, w Karpatach do 90 km/h, w czasie burz oraz na północy kraju do 80 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, na północnym wschodzie także duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wysoko w górach przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 17 st. C, ale lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, na Pomorzu i Suwalszczyźnie około 11 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, na północy kraju, w czasie burz i w Karpatach do 70 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i okresami możliwe burze. Suma opadów w trakcie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna około 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, przeważnie zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 70 km/h, zachodni.

