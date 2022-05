Wiele osób zwróciło uwagę na fakt, że po „rannych” żołnierzach, w ogóle nie widać, że są ranni. Żaden z nich nie leży w łóżku – obaj witają Putina na stojąca i wyglądają na całkowicie zdrowych.

Jeszcze inni zwrócili uwagę na wygląd korpusu prezydenta Rosji i sposób poruszania się. Powstały spekulacje, że władyka pojawił się w szpitalu w kamizelce kuloodpornej.

To jednak nie te dwie sprawy budzą największe emocje. Otóż internauci rozpoznali w jednym z żołnierzy rzekomego robotnika – jednego z tych, z którymi Putin spotkał się, wizytując fabrykę w 2017 roku.

Putin's terrified of assignation, so bodyguards routinely act as workers/public. Or in this case Russian soldiers "wounded" in #Ukraine . With NO signs of any wounds (or bedlinen) Putin talks to a "soldier" who bears a striking resemblance to a factory worker he spoke to in 2017. pic.twitter.com/5K2Mxq8IBq

Power of Russian propaganda…

Fresh haircut..no beards…

No sheets on the beds?

The camera and actors are set so Putin looks taller than everyone else.

It's so fake they are wearing fucking scrubs. Seriously, who do that?

The Oscar for this year goes to @KremlinRussia_E! pic.twitter.com/CVxEUBPS4T

