Mainstreamowe media robią z Grzegorza Brauna osobę o poglądach antyukraińskich, choć Konfederata jedynie stara się stawiać na pierwszym miejscu interes Polski. Nie jest jednak antyukraiński, a można wręcz stwierdzić, że dużo w nim… ukrainofila. Wystarczy przypomnieć stary wywiad z 2014 roku.

W 2014 roku Grzegorz Braun udzielił wywiadu telewizji ascotv. Mówił wówczas o powrocie do „integracji jagiellońskiej Europy, ale nie na warunkach, które jedni mieliby dyktować drugim”.

Ukraińców Grzegorz Braun nazywa w tym wywiadzie braćmi, z którymi Polacy powinni zacieśniać stosunki i robić interesy. Polityk jasno stwierdza, że należy zbudować Unię z Ukrainą i Białorusią, ale na zasadach wolnego rynku.

– Nie chodzi o to, by wciągać Ukraińców w to samo bagno, w którym my już dość głęboko tkwimy. Nie chodzi o to, by rozwiązywać sprawę polską na poziomie renegocjacji Traktatu Lizbońskiego. Renegocjować owszem należy różne traktaty, ale jeśli już to traktat horodelski z 1413 roku, traktat lubelski z 1569 roku i traktat hadziacki z 1658 roku – mówił Grzegorz Braun w 2014 roku.

– Te traktaty i te unie należy reformować. Razem z Ukraińcami i razem z Białorusinami. Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w Przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego i proszę bardzo – mówił wówczas jeden z dzisiejszych liderów Kofederacji.

– Niech będą tak zasobni, tak bogaci, niech się tak dorobią na kontaktach, tych prawdziwych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć wyłącznie dokonując wymiany towarowo pieniężnej – powiedział prawicowy polityk.

Dalej w rozmowie Grzegorz Braun stwierdza, że „dialog prawdziwy między narodami rozwija się przez robienie interesów”.

Polityk zwrócił też uwagę, że nikt (w tamtym czasie) nie robił nic, by „normalni” Ukraińcy przyjeżdżając do Polski nie musieli „płacić ciężkich pieniędzy za wizy” i stać „w upokarzających kolejkach”.

– Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą jak w obrębie tej samej cywilizacji?

Jeszcze dalej Grzegorz Braun stwierdził o Ukraińcach, że to jest „upokarzające”, że Polacy mają „trzymać na dystans tych naszych pobratymców, naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji łacińskiej”.

Całe nagranie: