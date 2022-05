Pierwszy set był bardzo zacięty. Jednak Belg odniósł widoczną kontuzję i wyraźnie spowolnił swoje ruchy na korcie. Hurkacz w drugim i trzecim secie szybko przełamał serwis rywala. Reszty dopełnił świetny serwis Polaka.

Pytany o dalsze plany w turnieju, zawodnik z Wrocławia odpowiedział, że „chce wygrywać”. Wyraził radość z wygranej, ale dodał, że wolałby mieć zdrowego rywala.

Kolejnym rywalem Polaka będzie albo Norweg Casper Ruud (nr 8.), albo Włoch Lorenzo Sonego (nr 32.). Dodajmy, że wcześniej do IV rundy awansowała Iga Świątek.

Odpadli natomiast z dalszych gier French Open Łukasz Kubot i Alicja Rosolska. W drugiej rundzie miksta przegrali z rozstawioną z numerem trzecim parą kanadyjsko-australijską Gabriela Dabrowski, John Peers 1:6, 4:6.

Także w sobotę 28 maja, Rosolska i Nowozelandka Erin Routliffe awansowały do trzeciej rundy gry podwójnej. Kubot, który jest partnerem w deblu Francuza Edouarda Rogera-Vasselina odpadli wcześniej w drugiej rundzie.

JAZDA @HubertHurkacz 🇵🇱💪🏼🎾 pic.twitter.com/G35TOAbYTw

— Out Of Context Hubert Hurkacz (@HurkaczOOC) May 28, 2022