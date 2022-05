Niezwykłego wyczynu francuski linoskoczek dokonał 24 maja. Nathan Paulin jest w tej dziedzinie prawdziwym mistrzem.

Lina była rozciągnięta 100 metrów nad ziemią między tamą Couesnon a szczytem Mont-Saint-Michel, który wznosi się na wysokość 95 metrów nad poziomem morza.

Sportowiec pochodzi z Sabaudii. Szedł po taśmie o grubości 20 mm i pokonał dystans ponad 2 km w ciągu niecałe 2 godziny. Sztuka udała się dopiero za drugim razem, po w pierwszym przejściu spadł zaraz po starcie.

Zeskoczył tuż przed szczytem. Wielu gapiów początkowo myślało, że nie osiągnął celu tuż przed szczytem. Okazało się jednak, że Paulin zeskoczył specjalnie, po przekroczeniu zaznaczonej na linie rekordowej odległości.

„Zatrzymałem się cztery metry przed końcem liny” – komentował, bo ta odległość wystarczała dla nowego rekordu.

Paulin przechodził już m.in. po linie w 2017 roku w Paryżu pomiędzy wieżą Eiffla a Trocadero. W tym samym roku przeszedł w Hérault po linie 1662 metry idąc 300 metrów nad ziemią. Nowy rekord padł teraz.

VIDEO: 🇫🇷 Frenchman beats high-wire record at Mont Saint-Michel

Tightrope walker Nathan Paulin claimed a new world record with a 2,200-metre-long (nearly 1.4-mile) trip to Mont Saint-Michel on a wire suspended between a crane and the famous abbey on the tidal island pic.twitter.com/CIeEXX6EYA

— AFP News Agency (@AFP) May 25, 2022