Według sztabu wróg wzmacnia w obwodzie chersońskim obronę przeciwlotniczą przy pomocy systemów rakietowych S-300.

Natomiast na kierunku słowiańskim siły rosyjskie podejmują działania, by wznowić ofensywę.

W sobotę gminę Słowiańsk opuściło już ponad 50 osób, w tym dziesięcioro dzieci. – Nie ryzykujcie i wyjeżdżajcie – zaapelowała miejska administracja.

„W sobotę zapewnimy bezpłatny autokar do miasta Dniepr. W poniedziałek zaplanowano wyjazd do obwodu rówieńskiego wraz z zakwaterowaniem (mieszkańców naszego miasta) w tym regionie” – poinformowały władze Słowiańska na Telegramie. Magistrat uruchomił również „gorącą linię”, przeznaczoną dla osób zainteresowanych ewakuacją.

Położony w północnej części obwodu donieckiego Słowiańsk liczył przed rosyjską inwazją ponad 100 tys. mieszkańców. W najbliższych tygodniach miasto może stać się celem szturmu wroga – przed kilkoma dniami siły najeźdźcy opanowały miejscowość Łyman, leżącą zaledwie około 20 km na północny wschód od Słowiańska.

Przeciwnik nadal przerzuca koleją broń i sprzęt wojskowy oraz inne zasoby z terytorium Rosji w okolice Kupiańska w obwodzie charkowskim. Wróg ostrzelał z samolotów bezzałogowych pozycje ukraińskie w kilku miejscach, a także przeprowadził atak lotniczy w okolicach wsi Dowheńke.

Na kierunku donieckim wojska rosyjskie prowadzą intensywne działania bojowe w stronę Łymanu, Siewierodoniecka, Bachmutu i Awdijiwki z zamiarem otoczenia Lisiczańska i Siewierodoniecka oraz zajęcia całego obwodu ługańskiego w jego administracyjnych granicach. Siły rosyjskie umacniają się w okolicach Łymanu.

Na kierunku siewierodonieckim wróg prowadził przy wsparciu artylerii natarcie w stronę miejscowości Boriwske w obwodzie ługańskim, ale poniósł straty i wycofał się na wcześniej zajmowane pozycje.

Na kierunku awdijiwskim przeciwnik prowadził intensywny ostrzał artyleryjski wzdłuż całej linii frontu; działania bojowe nadal trwają – informuje sztab.

Władze obwodu odeskiego podają z kolei, że otrzymały już „tyle amerykańskich pocisków przeciwokrętowych Harpoon, że mogą zatopić całą rosyjską Flotę Czarnomorską”. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zapowiedział wzmocnienie tymi pociskami sił obrony wybrzeża.

Po starcie ta rakieta obniża wysokość lotu do 15 metrów nad poziomem morza, a na koniec opada do wysokości dwóch metrów i trafia w cel. Według ocen amerykańskich ekspertów zniszczenie lotniskowca wymaga pięciu pocisków Harpoon, krążownika – czterech, a niszczyciela – dwóch.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 28/05/22.

There have been no significant changes to control since the last update. pic.twitter.com/fhFNb7lx5b

— Ukraine War Map (@War_Mapper) May 28, 2022