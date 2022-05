Wojciech Olszański vel. Aleksander Jabłonowski zaatakował jeden z topowych obecnie polskich składów rapowych, czyli SB Maffiję oraz rapera Borysa Przybylskiego znanego pod pseudonimem Bedoes. Olszańskiemu nie spodobał się tekst.

Przypomnijmy, że Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski odpowiada przed bydgoskim sądem za – według organów ścigania – grożenie śmiercią posłom i dziennikarzom domagającym się obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

– Kamraci, to jest kij na poselski ryj. Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, uchwalą tę ustawę o wojnie domowej, ustawę o kapo. Ta ustawa tworzy kapo, nadkapo, podkapo – wszyscy na wszystkich będą donosić, każdy każdego będzie pilnować, stworzą piekło. Jeśli oni to zrobią, skazują się na śmierć i my te listy śmieci tworzymy. My ich ostrzegamy, jeżeli oni zagłosują na „tak”, to ja, Wojciech O. (tu padło nazwisko – red.), znany w Internecie jako Aleksander Jabłonowski, chcę ich zabić, a dlaczego nie – powiedział Olszański i za te słowa grozi mu obecnie kara więzienia.

Tymczasem, jak wskazuje Olszański w swoim nagraniu, są tacy, którzy mogą powiedzieć o wiele więcej i kara ich nie spotyka, bo twierdzą, że uprawiają sztukę. Chodzi m.in. o raperów.

Olszański skupił się na jednej z najpopularniejszych piosenek 2022 roku, autorstwa SB Maffiji.

Nie spodobało się, że muzycy śpiewają, że chcą „kraść” i żadne „k***y” im nie zabronią.

– Ludzie, którzy się nie dadzą okraść, to k***y, tak? Czyli ja jestem k***ą, bo bym się nie dał okraść wam! Bo bym cię j***ął gnoju spuchnięty z obwisłym, przechlanym brzuszyskiem z kopniaka tym butem z ostrogą, bym cię kopnął w te twoje małe, zwiędłe jajka, szczeniaku p***dolony – powiedział Olszański, zwracając się najprawdopodobniej właśnie do Bedoesa.

– Nie zasłaniaj się, że to jest wyraz artystyczny, bo ja za słowo dostanę 10 lat. Taki wyrok na mnie ciąży, więc nie przestraszysz mnie swoją zdziwioną miną – dodał.

