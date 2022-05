W ostatnich latach Nigeria doświadczyła kilku tragedii podczas paniki związanej z dystrybucją żywności. Tym razem katastrofa wydarzyła się na południu kraju, w Port Harcourt w stanie Rivers w sobotę 28 maja.

O liczbie 31 ofiar poinformowała policja, ale to bilans wstępny i mogło tam zginać więcej osób. Według lokalnych nigeryjskich mediów impreza została zorganizowana przez King’s Assembly Church.

Dary w postacui żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby rozdawano potrzebującym na miejscowym stadionie do gry w polo. Tłum zaczął się jednak tratować i wybuchła panika.

To nie pierwszy taki przypadek. W 2021 r. podczas realizacji programu humanitarnego zorganizowanego przez międzynarodową agencję pomocy w stanie Borno na północy kraju, tłum zadeptał siedem kobiet.

