Fusako Shigenobu ma obecnie 77 lat. Zaczęła od działalności w ruchu studenckim. W 1966 r. dołączyła do ugrupowania Nowej Lewicy Ligi Komunistycznej, lepiej znanej jako „Drugi Bund”, a w 1969 r. została czołową członkinią odłamu „Czerwonej Armii”.

W lutym 1971 roku razem z Tsuyoshi Okudairą udali się na Bliski Wschód, aby stworzyć międzynarodowe oddziały Frakcji Armii Czerwonej. Shigenobu pozostała na Bliskim Wschodzie przez ponad 30 lat, by działać w imię „międzynarodowej solidarności rewolucyjnej”.

Początkowo dołączyła do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, ale ostatecznie JRA stało się niezależną grupą, która walczyła „przeciwko imperialistom świata” w taki sposób, że np. w 1972 r. trzech członków JRA dokonało masakry na lotnisku Lod na lotnisku Lod w Izraelu. Shigenobu brała udział w 1974 roku m.in. we wzięciu zakładników w ambasadzie Francji w Hadze.

Do późnych lat osiemdziesiątych ARJ dokonywało uprowadzeń zakładników, porwań, napadów na banki i ataków na ambasady w Azji i Europie. Rozdarta wewnętrznymi sporami organizacja stopniowo traciła jednak wpływy.

W 1991 roku Shigenobu założyła „Rewolucyjną Partię Ludową” w celu „zbrojnej rewolucji” w Japonii. Przez jakiś czas ukrywała się w mieszkaniu w dzielnicy Nishinari w Osace. 8 listopada 2000 r. 55-letnia wówczas Shingenobu została schwytana przez policję przed hotelem w Takatsuki w prefekturze Osaka. Ogłosiła rozwiązanie ARJ dopiero ze swojej celi w 2001 roku.

28 maja opuściła więzienie w Tokio po odsiedzeniu 17 z 20 lat wyroku. Spod więzienia zabrała ją samochodem córka. Witało ją kilkudziesięciu zwolenników niosących transparent z napisem – „Kochamy Fusako”. Było też ponad stu dziennikarzy.

Japońska policja kontynuuje nadal poszukiwania siedmiu innych byłych członków ARJ, w tym Kozo Okamoto, jedynego ocalałego ze sprawców masakry na lotnisku Lod-Tel Aviv 50 lat temu. Okamoto otrzymał azyl polityczny w Libanie.

