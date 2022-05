„Sam Siewierodonieck jest na tym etapie wojny ważny głównie dlatego, że to ostatnie znaczące skupisko ludności w obwodzie ługańskim, które nie jest kontrolowane przez Rosjan. Jego zdobycie powoli Moskwie ogłosić pełne zajęcie obwodu, ale nie da Rosji żadnych innych korzyści wojskowych czy ekonomicznych” – pisze ISW w najnowszej analizie.

Instytut podkreśla, że siły rosyjskie niszczą miasto podczas natarcia, więc gdy je zajmą, będą mieć pod kontrolą ruiny.

„Zajęcie Siewierodoniecka może dać Rosjanom możliwość otwarcia naziemnego szlaku wspierania operacji w kierunku zachodnim, ale siłom rosyjskim nie udało się zabezpieczyć dużo korzystniejszego szlaku z Iziumu po części właśnie dlatego, że tak bardzo skoncentrowali się na Siewierodoniecku” – czytamy.

Russian President #Putin is inflicting unspeakable suffering on #Ukrainians and demanding sacrifices of his own people in an effort to seize #Severodonetsk, a city that does not merit the cost.

Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats https://t.co/FdMsaR1wrF pic.twitter.com/y7gP3c9hzI

