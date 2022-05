Pan i pańskie ministerstwo wprowadzacie w Polsce zapateryzm. Systematycznie pracujecie nad stygmatyzacją mężczyzn i realizujecie kolejne postulaty feministek – mówił w kierunku Ziobry poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Zwrócił uwagę na coraz częstszy problem izolacji dziecka od ojca.

Sośnierz zabrał głos podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Poseł Konfederacji zaznaczył, że poruszył temat, o którym nigdy nie powie lewica i z którego lewica ta wręcz się naśmiewa.

A chodzi o tysiące mężczyzn w Polsce, którzy pomimo zasądzonego prawa do opieki nad dziećmi, są alienowani, dzieci widują rzadko albo wcale, bo druga strona skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek kontakty.

– Pan i pańskie ministerstwo wprowadzacie w Polsce zapateryzm. Systematycznie pracujecie nad stygmatyzacją mężczyzn i realizujecie kolejne postulaty feministek – mówił w kierunku Ziobry Sośnierz.

– Tak, nie wystarczyła wam ustawa: mieszkanie za pomówienie, w której pozwalacie policji, nie sądom, tylko każdemu zwykłemu pałkarzowi wyrzucić właściciela z jego mieszkania wyłącznie na podstawie pomówienia. Minie jeszcze parę lat, zanim podręczniki typu: jak zniszczyć mężczyznę zostaną zaktualizowane o tę wiedzę, ale zdobycze tej ustawy, myślę, że będą twórczo tutaj wdrażane w kolejnych latach. Prawem kaduka będzie pozwalało to zniszczyć życie niewinnym ludziom – kontynuował poseł Konfederacji.

Izolowanie dziecka od ojca

– Ale to też za mało. Teraz pichcicie przepisy o alimentach natychmiastowych, które będą jeszcze bardziej automatyzowały proces finansowej eksploatacji byłych mężów, i ustalacie kolejną w naszym systemie prawnym nagrodę za skuteczne izolowanie dziecka od jednego z rodziców, w praktyce zwykle od ojca. Alimenty natychmiastowe to jest po prostu nagroda za uczynienie dziecka praktycznym półsierotą, to jest automat – wskazywał.

Zwrócił uwagę, że jest coraz więcej przypadków, gdy ojcowie wywiązują się z postanowienia sądu, płacą alimenty, a druga strona z postanowień się nie wywiązuje i uniemożliwia ojcu kontakt z dzieckiem.

– Za niepłacenie alimentów grozi więzienie, a niezrealizowanie kontaktów tylko drobna kara finansowa, którą można sobie wrzucić w koszty uzyskania tych alimentów. Alimenty to jest patologia. To powinien być wyjątek od reguły, a nie zasada. Rodzice powinni w równym stopniu utrzymywać swoje dzieci osobiście i powinni mieć do nich równe prawa również po rozwodzie – podkreślał Sośnierz.

Pomówienie o przemoc

– Już zapowiadacie kolejne kroki, już urządzacie sobie kolejne spotkania z mecenasem Wroną, który uczy kobiety, jak uzyskać korzyści w zamian za pomawianie o przemoc. Pomówienie w sądach o przemoc nic nie kosztuje, żadnej kłamiącej kobiecie jeszcze włos z głowy w tym kraju nie spadł z tego powodu. To jest bezpieczna strategia uzyskania korzyści majątkowych na koszt byłego męża – opisuje różne przypadki.

– Dorzućmy do tego inne patologie jak poziome zażalenia, gdzie koledzy rozpatrują kolegom przy kawie skargi na siebie nawzajem, dorzućmy rozszerzenie stosowania posiedzeń niejawnych, dorzućmy podwyżkę opłat sądowych w sądach rodzinnych – oczywiście nie w sprawach za alimenty, bo droga do skarbony męża ma być zawsze usłana różami dla byłej żony – mówił Sośnierz.

– Chce się pan dalej podlizywać feministkom, chce pan być dalej pantoflarzem feministek? Słyszał pan tę 'wdzięczność’ w głosie pani Żukowskiej? – zapytał retorycznie Ziobrę Sośnierz.