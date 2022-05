Świadek Jehowy z Dani został uwolniony w Rosji po 5 latach więzienia. Był aresztowany wraz z innymi Świadkami Jehowy w maju 2017 roku i skazany na 6 lat.

Świadkowie Jehowy są ruchem w Rosji zakazanym. Dennis Christensen został zwolniony z więzienia, ale spędził w sumie pięć lat za kratkami.

Wyrok wydał w 2019 roku (po 2 latach przebywania w areszcie) sąd w Orle.

Został skazany za przynależność do… „organizacji ekstremistycznej”. Aresztowania dokonała FSB w czasie spotkania religijnego tego ruchu w Orle, kilka tygodni po delegalizacji Świadków.

Zatrzymanie Christensena wywołało oburzenie w Danii, a Unia Europejska wzywała do jego uwolnienia.

Zwolniony przed końcem kary, ma opuścić Rosję do środy 25 maja. Kilkudziesięciu Świadków Jehowy czekało na niego przed więzieniem w Lgowie w obwodzie kurskim. Jednak Duńczyka natychmiast przewieziono do Moskwy, skąd ma odlecieć do Kopenhagi.

Świadkowie Jehowy to sekta założona w latach 70. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych przez Charlesa Russela. Rygorystyczne zasady, w tym radykalny pacyfizm, bywają powodem pewnej niechęci do tego ruchu.

W przypadku Rosji i jej ciągot imperialnych okazują są zapewne niebezpieczni właśnie ze względu na głoszony pacyfizm.

Źródło: AFP