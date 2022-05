Dla Zełenskiego była to pierwsza od początku inwazji Rosji (czyli od 24 lutego) oficjalna podróż poza obwód kijowski.

Podczas wizyty na pozycjach ukraińskich oddziałów prezydent wręczył wojskowym odznaczenia państwowe i upominki, a także rozmawiał z żołnierzami.

„Chcę podziękować za służbę każdemu z was. Ryzykujecie własnym życiem dla nas i naszego państwa. Dziękuję wam za obronę niepodległości Ukrainy” – powiedział.

Tymczasem po kilku tygodniach względnego spokoju, rosyjskie wojska wznowiły w ostatnich dniach ostrzał dzielnic mieszkalnych w Charkowie.

W czwartek w mieście zginęło osiem osób, w tym pięciomiesięczne niemowlę i ojciec dziecka, a 17 cywilów zostało rannych.

Drugie co do wielkości miasto Ukrainy, liczące przed inwazją blisko 1,5 mln mieszkańców, jest położone zaledwie około 40 km od granicy z Rosją.

W połowie maja ukraińska kontrofensywa na północ od Charkowa odepchnęła Rosjan od miasta, ale w ostatnich dniach odzyskali kilka przyczółków w obwodzie charkowskim, co prawdopodobnie umożliwiło im wznowienie ostrzału miasta.

⚡️ Zelensky visits military positions in Kharkiv Oblast.

President Volodymyr Zelensky visited the positions of Ukraine's military, assessed the destroyed infrastructure of the region, met with local authorities and presented Ukrainian soldiers with state awards.

📷 Courtesy pic.twitter.com/nIT33lkxhP

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2022