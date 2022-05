Samolot turbośmigłowy Tara Air Twin Otter zniknął z radarów kontroli lotów w niedzielę wieczorem.

Maszyna straciła kontakt z wieżą lotniska podczas lotu w obszarze głębokich wąwozów rzecznych i szczytów górskich tuż przed planowanym lądowaniem.

Wrak samolotu odnaleziono w poniedziałek nad ranem. Jak poinformowała nepalska armia, samolot rozbił się w Sanosware w pobliżu górskiego miasta Jomsom, do którego leciał po starcie z kurortu Pokhara, 200 kilometrów na zachód od Katmandu.

Rzecznik nepalskiej armii umieścił na Twitterze zdjęcie przedstawiające miejsce katastrofy. Widać na nim części samolotu rozrzucone na zboczu góry.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 16 Nepalczyków, czterech Hindusów i dwóch Niemców. Do tej pory odnaleziono 14 ciał. Trwa akcja ratunkowa w nadziei, że ktoś jakimś cudem przeżył. Akcja jest prowadzona w trudnych warunkach ze względu na górzysty teren i nienajlepsze warunki atmosferyczne.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Civil Aviation Authority of Nepal has now confirmed that the #TaraAir twin otter 9N-AET plane that was missing since yesterday morning had crashed at Thasang-2 in Mustang district at the height of 14,500 feet. pic.twitter.com/H6qJ9nQhZw

— Thira L. Bhusal (@ThiraLalBhusal) May 30, 2022