W ostatnich dniach Sejm przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze. Poparło go aż 426 posłów. Przeciw było tylko 19, w tym 11 z Konfederacji. Z sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu” wynika, że tego niestety oczekują od polityków wyborcy – aż 59 proc. ankietowanych chce wprowadzenia „czternastki” na stałe.

Z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 59 proc. respondentów chce, aby 14. emerytura została wprowadzona na stałe. Przeciwnego zdania jest 41 proc. badanych.

Badanie zostało wykonane w dniach 24-25 maja na próbie 1062 dorosłych Polaków.

Jak przypomina „Super Express”, na przełomie sierpnia i września ZUS po raz drugi wypłaci emerytom dodatek, tzw. czternastą emeryturę. To kolejny wydatek finansowany przez podatników.

W czwartek Sejm przyjął projekt, w myśl którego świadczenie to ma być przyznawane w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi ona 1334,88 zł. Taką kwotę mają otrzymać emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Przeciwna wprowadzeniu kolejnego świadczenia była w czwartek cała Konfederacja. Jak podkreślał poseł Grzegorz Braun, „czternastka” to „przekupywanie Polaków ich własnymi pieniędzmi”.

– To, co władza wyciąga z jednej kieszeni, kroi obywatelom portfele, to następnie rozsypuje z jakiegoś wirtualnego helikoptera, stwarzając wrażenie dobroczynności. Szczęść Boże wszystkim emerytom i rencistom, ale broń nas Boże przed takimi rządami, którzy uprawiają politykę przekupstwa Polaków ich własnymi pieniędzmi – wskazał Braun.

Źródła: se.pl/PAP/NCzas