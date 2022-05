Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że jego wojskom rakietowym udało się zniszczyć duży arsenał wojsk ukraińskich w Krzywym Rogu. Informację taką podał generał Igor Konaszenkow, rzecznik ministerstwa.

Konaszenkow stwierdził, że „wysoce precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu rosyjskich sił powietrznych zniszczyły duży arsenał Sił Zbrojnych Ukrainy w magazynie jednego z przedsiębiorstw w Krzywym Rogu w obwodzie dniepropietrowskim”.

Generał informował, że zaatakowano „precyzyjnymi rakietami” tylko w sobotę 28 maja 25 obszarów koncentracji wojsk ukraińskich; dwie baterie artyleryjskie; system obrony powietrznej Osa-AKM pod Mikołajówką; radar w rejonie Bogusławki w obwodzie charkowskim; — pięć składów amunicji.

Dodał, że lotnictwo rosyjskie uderzyło w dwa stanowiska dowodzenia i 53 obszary koncentracji wojsk ukraińskich. Miało to doprowadzić do „zniszczenia ponad 300 nacjonalistów i 50 sztuk sprzętu”. Jednostki obrony przeciwlotniczej zdołały zestrzelić ukraiński Su-25 w pobliżu Nowogrigorowki w obwodzie dniepropietrowskim.

Armia rosyjska pochwaliła się też użyciem na froncie działa samobieżnego 2S7M Malka. To jedno z najpotężniejszych dział na świecie o kalibrze 203 mm. Moskwa opublikowała nawet materiał filmowy z „pracy Malki podczas specjalnej operacji wojskowej”.

W komentarzu stwierdzono, że „artylerzyści ujawnili położenie pozycji wroga i uderzyli pociskami odłamkowo-burzącymi z odległości do 40 km”. Warto dodać, że to działo przystosowane jest także do wystrzeliwania specjalnej amunicji z ładunkiem jądrowym. Propagandowy film ma zapewne pełnić funkcję zastraszającą.