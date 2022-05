O zatrzymaniu trzech cudzoziemców, w tym Marokańczyka, władze separatystów poinformowały w piątek 27 maja. Zatrzymani mieli walczyć u boku sił ukraińskich.

„Oskarżeni mogą podlegać karze śmierci” – poinformował Interfax rzecznik prokuratury regionalnej Wiktor Gawriłow.

Dodał, że w sprawie tych trzech cudzoziemców prowadzone jest śledztwo. Są to Marokańczyk Sadun Brahim oraz Brytyjczycy Sean Piner i Andrew Hill, aresztowani podczas starć w Donbasie wiosną 2022 roku.

Rosjanie uważają takich ochotników, którzy zgłosili się po apelu prezydenta Zełenskiego do obrony jego kraju za „najemników”. Według różnych informacji może ich być około 7 tysięcy i pochodzą podobno aż z 60 różnych krajów.

Wiadomo, że na Ukrainie pojawili się ochotnicy z Wielkiej Brytanii, a nawet Czech, których władze w Pradze obiecały wyjątkowo nie karać za służbę w obcej armii.

Portal marokański pisze o ochotnikach „głównie z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Rumunii”. Kreml twierdzi, że schwytał już ponad tysiąc takich „zagranicznych najemników”.

Russia's sham Donetsk republic say 2 UK citizens & a Moroccan, who fought for #Ukraine in the country's eastern Donbas region, may face the death penalty. Two captured Brits are Shaun Pinner & Andrew Hill & Moroccan national was named as Sadun Brahim. https://t.co/sRWnv5D593 pic.twitter.com/mWMw7JUSaF

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) May 27, 2022