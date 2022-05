ONZ tworzy międzynarodowy fundusz, który ma wspierać odbudowę Ukrainy. Chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Warszawie – poinformował w niedzielę wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier i minister aktywów państwowych na antenie Radiowej Jedynki wskazał, że podczas Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos toczyły się rozmowy na temat odbudowy Ukrainy po wojnie.

– Były również rozmowy z przedstawicielami ONZ, który tworzy międzynarodowy fundusz, który ma wspierać odbudowę Ukrainy. Chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Polsce, było w Warszawie – powiedział.

Sasin dodał, że chodzi o to, by Polska była centrum nie tylko logistyki, „samego wykonania tej wielkiej pracy odbudowy, ale również, by było tu to centrum finansowe”, w którym skupiałyby się fundusze, mające służyć odbudowie Ukrainy.

Wicepremier zapewnił również, że Polska przygotowuje własną ofertę dla ukraińskich partnerów, dotyczącą odbudowy. – Przygotowujemy taki materiał, który jest syntezą pewnych możliwości spółek Skarbu Państwa i ich know-how – mówił.

Dodał, że uruchomiona będzie również specjalna platforma cyfrowa, która ma pozwolić prywatnym firmom przesyłać swoje oferty dotyczące odbudowy Ukrainy.

Jacek Sasin odniósł się również do podpisanej w Davos przez prezesa GPW Marka Dietla oraz prezesa Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) umowy dotyczącej nabycia przez GPW większościowego pakietu stanowiącego 65,03 proc. udziałów w AMX. Sprzedawcą pakietu jest Centralny Bank Armenii (CBoA), który obecnie posiada 90,05 proc. udziału w kapitale zakładowym giełdy w Erywaniu.

– Naszym planem jest to, aby polska giełda integrowała giełdy naszej części Europy – podkreślił minister aktywów państwowych.

Zwrócił uwagę, że przejęcie udziałów w armeńskiej giełdzie jest potrzebne, aby wejść w ten perspektywiczny region. – Chcemy tej ekspansji dokonywać. Armenia ma duży potencjał wzrostu (…) Uważam, że polska gospodarka jest na tyle rozwinięta, że może przekraczać granice Polski – mówił Sasin.

