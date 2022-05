Manifestanci zebrali się na ul. Wiejskiej przed Sejmem, a następnie przeszli przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.

Na Marsz Wdzięczności zapraszał na Twitterze ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

„Przyjaciele poznają się na wojnie. Polacy to nasi prawdziwi przyjaciele, którzy codziennie wspólnie z nami walczą!” – napisał, zapowiadając przejście sprzed Sejmu ulicami Warszawy „przemarszem wdzięczności dla Polaków”.

Ambasada Ukrainy w Polsce zaznaczyła, że to marsz wdzięczności „za serdeczność i pomoc, za przyjaźń i wsparcie okazywane naszemu narodowi”.

Uczestnicy przemarszu nieśli wielki transparent z napisaem: „Dziękujemy”; mieli też kilkunastometrowej długości flagę ukraińską z napisem „THEY ARE US” i podpisami, trzymali też małe kartki m.in. ze słowami „Dziękuję bardzo”, podziękowaniami dla wolontariuszy i małe papierowe flagi Polski i Ukrainy.

Rozdawali Polakom kwiaty i niebiesko-żółte kokardki. Idąc w stronę Placu Zamkowego skandowali: „Dziękujemy, dziękujemy”.

Na Placu Zamkowym, gdzie skończył się marsz przez cały dzień odbywał się kiermasz produktów ukraińskich, a wieczorem rozpoczął się koncert, w którym zagrają ukraińscy i polscy wykonawcy, m.in. Maria Burmaka, Kazka, TVORCHI i Poparzeni Kawą Trzy.

Przemarsz nieco utrudnił ruch samochodów w mieście, na inne trasy skierowano też autobusy.

Thousands of Ukrainians marched through the streets of Warsaw, Poland today in a “Gratitude March”, thanking Poland for all it has done to help Ukraine win the war.

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2022