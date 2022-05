Na antenie Polsat News padły kuriozalne słowa. Podczas swojego programu Grzegorz Jankowski sformułował szokującą tezę.

W „Punkcie Widzenia” Jankowski wygłosił odezwę do widzów. Jak podkreślał, jest publicystą, więc może „formułować pewne tezy”. No i sformułował. Przekonywał, że należy oddać Ukraińcom „wszystko, co mamy”, żeby Rosjanie nigdy więcej nie weszli do Polski.

– Drodzy widzowie, ponieważ jest to program publicystyczny, ja jestem publicystą, więc mogę formułować pewne tezy – rozpoczął Jankowski.

– Moja teza jest, drodzy widzowie, taka: jest unikalna szansa osłabienia Rosji i jest unikalna szansa wybicia jej zębów, jest unikalna szansa, żeby rosyjski żołdak już nigdy więcej nie przyszedł do Polski, nie gwałcił, nie bił, nie rabował – i dlatego trzeba Ukrainie dawać wszystko, co mamy, żeby Ukraińcy, którzy tak dzielnie się bronią, mogli tę Rosję pobić, na pewno powstrzymać ją przed stanięciem tych żołdaków na naszej granicy – stwierdził dziennikarz Polsat News.