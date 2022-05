Janusz Korwin-Mikke ujawnił kulisy Rady Krajowej partii KORWiN. Jak zaznaczył, wiele było głosów poparcia dla odłączenia się partii od Konfederacji.

– Zastanawialiśmy się, wczoraj (29 maja – przyp. red.) była Rada Krajowa (…) i tam okazało się, że jest dużo osób, bardzo dużo, za wyjściem z Konfederacji, ale też są głosy rozsądku i Rada upoważniła prezydium do dalszych negocjacji i zakończenia ich pomyślnie lub niepomyślnie. Konkretnie ja mogę, w tej chwili jestem upoważniony do złożenia wniosku o wyjście z Konfederacji – powiedział Janusz Korwin-Mikke na antenie wRealu24.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Lech Łuksza pytał, czy nie doszło do „naruszenia delikatnej równowagi”, która do tej pory w Konfederacji była, ale zniknęła po utworzeniu Wolnościowców.

– Nie, nie, nie. To są różne sprawy, przede wszystkim ideologiczne. Jakoś sobie do tej pory dawaliśmy radę, ale w tej chwili trochę to szwankuje – przyznał prezes partii KORWiN.

– Widzi pan możliwość ewentualną startu partii KORWiN osobno? – dopytywał dziennikarz. – Oczywiście, że tak – przyznał Korwin-Mikke.

– Wcale nie jest powiedziane, że łączenie (partii – przyp. red.) robi dobrze. Bardzo wielu wyborców narodowców nie chce głosować na Konfederację, bo są tam podejrzani liberałowie. Bardzo wielu liberałów nie chce głosować na nas, bo (…) głosowaliby i na narodowców. Więc nie wiadomo, jak jest lepiej. To trzeba zrobić badania – wskazał.

Padło też pytanie, „co to się stało, że tak ważne osobistości opuściły partię KORWiN?”.

– Nie mam pojęcia. To jest ich problem, nie nasz. Mieliśmy kłopot, bo od roku na każdym posiedzeniu prezydium właśnie te trzy osoby zawsze głosowały inaczej niż reszta, teraz nie mamy tego problemu – skwitował, odnosząc się do Wolnościowców Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: wRealu24