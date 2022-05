Mężczyźni w wieku poborowym mają zakaz opuszczania terytorium Ukrainy. To antywolnościowe prawo wprowadzono, by przymusić mężczyzn do walki w obronie kraju. Teraz ukraińskie władze zastanawiają się nad wprowadzeniem zasad wyjazdu – przewidują bowiem, że wojna może potrwać jeszcze długo.

– Jeżeli chodzi o wyjazdy mężczyzn za granicę – to niestety wojna ta będzie trwać długo. Będziemy musieli zmobilizować wiele setek tysięcy żołnierzy. W kwestii wyjazdu – nie chodzi o to, czy zostawać, czy wyjeżdżać. Pytanie dotyczy tego, w jaki sposób wyjeżdżać. Proponuję wprowadzić opłatę ubezpieczeniową, na przykład 3-5 tys. dolarów, oraz swobodny wyjazd dla tego, kto zapłacił. Totalny zakaz szkodzi nam jeszcze bardziej” – poinformował na Telegramie doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy – Wiktor Andrusiw.

Polityk stwierdził, że w dłuższej perspektywie czasu zupełny zakaz wyjazdów za granicę będzie zwyczajnie trudny. Adrusiw przytoczył historię ukraińskiego rolnika, który miał do obsiania 100 tys. hektarów pola.

Gdy zabrakło mu paliwa, to mógł jechać po nie jedynie do Rumunii. Tymczasem ze względu na stan wojenny i zakaz wyjazdów – żaden z jego pracowników nie mógł wyjechać za granicę.

Innym przykładem jest historia biznesmena, który nie może wyjechać do Niemiec, by podpisać umowę na eksport towarów o wartości kilku milionów dolarów. Taka umowa to setki miejsc pracy dla Ukraińców, ale ze względu na stan wojenny nie zostanie podpisana.

Źródło: Polska Times, Telegram