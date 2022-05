W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z całego zajścia. Na jednym z filmików widać, jak pracownik Luwru wyciera ciasto z pancernej szyby. Na innych zaś uwieczniono, jak ubranego na biało aktywistę klimatycznego wyprowadza ochrona.

„Mężczyzna przebrany za starszą panią wyskoczył z wózka inwalidzkiego i próbował rozbić kuloodporną szybę Mona Lisy. Następnie rozsmarowuje na szybie ciasto i rzuca wszędzie róże, a wszystko to zanim zostaje zatrzymany przez ochronę” – napisał jeden z użytkowników Twittera.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022