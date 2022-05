Władimir Putin postawił za cel swoim żołnierzom zdobycie w ciągu najbliższego miesiąca obwodów ługańskiego i donieckiego. „Operacja wojskowa” ma zakończyć się 1 lipca – podaje ukraińska telewizja Kanał24.

Według źródeł w tajnych służbach najwyższe kierownictwo Rosji chce do 1 czerwca przejąć cały obwód ługański. Już 25 maja Rosja zdobyła 95 proc. jego terytorium. Plany Kremla zakładają w kolejnym kroku zdobycie obwodu donieckiego. Według mediów w Ukrainie Putin zamierza to osiągnąć do pierwszego dnia lipca.

„Wewnętrzne niezadowolenie w rosyjskich kręgach wojskowych, gdzie uważa się, że Kreml nie robi wystarczająco dużo, aby wygrać wojnę, dalej rośnie. Były oficer FSB Igor Girkin, znany pod pseudonimem Striełkow, skrytykował wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który mówił, że priorytetem 'operacji specjalnej’ na Ukrainie jest oswobodzenie Donbasu” – czytamy w najnowszym raporcie ISW.

„Sami Rosjanie koncentrują większość swoich sił w walkę o Donbas. Co najmniej siedem wielopiętrowych bloków mieszkalnych i jedna szkoła zostało uszkodzonych w wyniku rosyjskiego ataku na Słowiańsk – miasto w obwodzie donieckim” – poinformowała agencja Ukrinform.