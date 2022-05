– Wystarczy spojrzeć na południową granicę, by wiedzieć, że jeśli nie podejmiemy działań, stanowczo i szybko, sytuacja staje się coraz gorsza i trudniejsza do zwalczenia – grzmiał premier Kanady, pytany czy ustawodawcy nie idą za daleko.

Kanadyjski rząd liczy na szybkie uchwalenie nowych przepisów, dotyczących kontroli broni palnej. Mają one – według rządzących – zwalczać rosnącą przemoc z użyciem broni w Kanadzie. Pretekstem do wprowadzenia nowych praw stała się ubiegłotygodniowa strzelanina w szkole w Uvalde w amerykańskim Teksasie.

Jak oświadczył w poniedziałek Trudeau, nie będzie już można kupować, sprzedawać czy importować broni na terenie całej Kanady. Podkreślił, że władza „ogranicza rynek broni ręcznej”.

W nowym prawie mają być jednak wyjątki – w tym dla strzelców sportowych, sportowców olimpijskich czy ochroniarzy.

Ci obywatele, którzy już posiadają broń będą mogli ją zatrzymać – z małymi wyjątkami. Kanadyjski rząd chce bowiem odebrać pozwolenia na broń palną sprawcom przemocy domowej lub molestowania. W wydanym komunikacie prasowym zapowiedziano wprowadzenie prawa „czerwonej flagi”. Miałoby ono pozwolić sędziom na „zmuszanie” właścicieli broni „uważanych za zagrożenie dla siebie lub innych” do oddania broni.

Ponadto, w myśl projektu nowego prawa, w Kanadzie magazynki broni długiej mogłyby mieścić nie więcej niż pięć nabojów.

Jak podkreślał Rod Giltaca, szef Kanadyjskiej Koalicji na rzecz Praw do Broni Palnej, ocenił, że nowe przepisy są „absurdalne”. Podkreślił, że władze nie wykorzystują narzędzi, które już posiadają, do walki z przemocą z użyciem broni.

