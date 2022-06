Minister zdrowia Adam Niedzielski kreśli covidowy scenariusz na kolejne miesiące. Nie wyklucza, że wrócą restrykcje, obostrzenia, nakazy i zakazy.

Niedzielski gościł w Polskim Radiu, gdzie zapytano go m.in., jak to się stało, że wojna na Ukrainie zakończyła epidemię.

Szef resortu zdrowia ocenił, że to „koincydencja”.

– Na pewno mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju koincydencją czasową, ale epidemia jeszcze się nie skończyła. Ona może przechodzi z fazy ogólnoświatowej, dużych wzrostów zachorowań, do fazy tzw. endemii, czyli kiedy mamy stabilne liczby zachorowań – odparł Niedzielski.

– Ale jeśli cokolwiek można mówić o tym, że przyczyniło się do zmniejszenia skali zachorowań, to przede wszystkim Omikron to zrobił, bo Omikron gwałtowną falą przeszedł przez naszą populację, która częściowo była zaszczepiona albo uodporniona poprzednimi mutacjami i falami zachorowań – mówił minister zdrowia.

Czy jesienią wrócą obostrzenia?

Jednocześnie nie wykluczył, że jesienią wrócą pewne covidowe obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy. Wszystko zależy – jak mówił – od dominującej mutacji wirusa SARS-CoV-2.

– Jesień jest potencjalnym okresem zwiększonego ryzyka zakażeń. Nasza ocena jest mniej więcej taka, że jeżeli nie pojawi się jakaś nowa mutacja, która może zmienić sytuację i doprowadzić do powrotu różnego rodzaju obostrzeń (…) to siłą rzeczy to ryzyko jest stosunkowo niskie, bo mamy już zaszczepienie za sobą, mamy nowe narzędzia w postaci leków, które się systematycznie pojawiają – oświadczył.

– Oceniam ryzyko zwiększonej liczby zachorowań – pewnie tak będzie – natomiast żeby to się przełożyło na jakieś problemy społeczno-gospodarcze związane z koniecznością stosowania narzędzi bardzo dolegliwych, to ryzyko oceniam stosunkowo nisko – dodał Niedzielski, choć podkreślił, że wiele zależy, który z wariantów wirusa będzie wiodącym.