Janusz Korwin-Mikke odniósł się do swojego wpisu na Twitterze dotyczącego wojny na Ukrainie. Wiele osób uznało, że jest on kontrowersyjny, a niewiele zauważyło, że był on napisany ironicznie.

– Podziwialiśmy Ukrainę za heroizm, czas podziwiać i Rosję. Ukraińcy otrzymali masę pomocy: chwalą się, że mają tyle „Harpoonów”, że mogą 5x zatopić całą Flotę Czarnomorską, tyle „Javelinów”, że mogą rozwalić 10.000 rosyjskich czołgów – a Rosja jeszcze się ostatkiem sił broni.. – napisał ironicznie Janusz Korwin-Mikke w swoich mediach społecznościowych.

Żartu nie zrozumiało wiele osób, a wśród nich Piotr Müller rzecznik prasowy pisowskiego rządu i Jace Prusinowski z Radia Plus.

Sprawę postanowił wyjaśnić sam autor posta:

– Znów jacyś idioci nie zrozumieli, że „Trzeba podziwiać Rosję, która broni się ostatkiem sił” to ironia! Naprawdę! – pisze na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

Różnice polityczne widoczne są wszędzie.

Na wszelki wypadek: to jest dobra "Jarzębina":https://t.co/9ntjuGNLau

A to jest zła "Jarzębina": https://t.co/As14PHP5n9

PS. Znów jacyś idioci nie zrozumieli, że "Trzeba podziwiać Rosję, która broni się ostatkiem sił" to ironia! Naprawdę! — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) June 1, 2022

I dalej dodaje:

– Gdyby Rosja naprawdę goniła ostatkiem sił, to można by to zrozumieć. Ale tej ironii nie chwycili ludzie, przekonani, że Rosja jest wszechpotężnym potworem zagrażającym Polsce, Europie i obydwu Amerykom!! Niektórzy wpadli w OBŁĘD! Ale ja staram się traktować ich jak normalnych… – napisał na Twitterze założyciel „Najwyższego Czasu!” i jeden z liderów Konfederacji.