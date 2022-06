W środę, po dwóch miesiącach twardego lockdownu, nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Szanghaju. Ludzie znów zaczęli jeździć samochodami, a w pociągach i autobusach zrobiło się tłoczno. Ciągle jednak obowiązują pewne restrykcje.

Ostatnie dwa miesiące były dla mieszkańców Szanghaju prawdziwą gehenną. 25 milionów osób żyło w ostrym lockdownie, który przyczynił się do wzrostu frustracji, stresu, a także strat ekonomicznych.

Koniec twardego lockdownu

– Czuję, że odzyskałem wolność – powiedział student Hang Meichen. Jednak obraz Szanghaju po otwarciu przypomina bardziej „nową normalność”, niż wolność.

„Policjanci i urzędnicy przy stanowiskach dla interesantów byli ubrani w kombinezony ochronne. Wiele osób dojeżdżających do pracy nosiło rękawice i osłony na twarz. Wszyscy nosili maski” – czytamy na portalu reuters.com.

Mimo zakończenia surowego lockdownu, obowiązuje wiele restrykcji. Nie wolno spożywać posiłków w restauracjach, w sklepach obowiązuje limit 75 procent pojemności, a siłownie ciągle nie zostały otwarte.

Oblężenie przeżywają punkty testowania. Negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 72 godzin konieczny jest, aby móc korzystać z transportu publicznego i wchodzić do różnych budynków. Kolejki powstały też przed punktami szczepień.

Wiele osób korzystając z końca lockdownu udało się do parku, inni wrócili do biurowców, jednak nie w tak dużej liczbie jak przed wybuchem epidemii, ponieważ wiele firm narzuciło rozłożony w czasie powrót do pracy.

Ludzie udali się także do ponownie otwartych sklepów, by kupić chociażby owoce, warzywa i inne produkty, które nie zawsze mogli dostać w czasie lockdownu, kiedy musieli polegać w dużej mierze na grupowych zamówieniach podstawowych artykułów z sąsiadami.

Relief, disbelief in Shanghai. City begins to exit brutal lockdown.

Most of Shanghai's' 25 million can go out, but >half a million still locked in.

Past few months have eroded people's trust in the government.

(This story was censored in China) @cnn @OutFrontCNN pic.twitter.com/PeTwFFVcWw — Selina Wang (@selinawangtv) June 1, 2022

The barriers are coming down in Shanghai as authorities are taking down the fences that signaled strict lockdown measures, to the relief of the city’s 25 million people https://t.co/QtGJpqONaJ pic.twitter.com/LBSxqoXxSX — Reuters (@Reuters) May 31, 2022

Partyjne podziękowania

Rząd Szanghaju opublikował list, który nazwał „podziękowaniem” dla mieszkańców. „Pod silnym przywództwem Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej z Towarzyszem Xi Jinpingiem w roli głównej, po ponad dwóch miesiącach nieustannych walk, żmudna bitwa w obronie Szanghaju osiągnęła ważny kamień milowy” – napisano.

„To chwila, na którą wszyscy czekali… Chcielibyśmy szczególnie podziękować wszystkim mieszkańcom Szanghaju za ich wsparcie i poświęcenie” – podkreślono.

Źródło: reuters.com/bloomberg.com/nczas.com