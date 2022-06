Do 106 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych intensywnych opadów deszczu, które w ciągu tygodnia doprowadziły do licznych powodzi i osunięć ziemi w stanie Pernambuco, na północnym wschodzie Brazylii – poinformowały we wtorek lokalne władze.

Obrona cywilna Pernambuco szacuje, że w ciągu ostatniego tygodnia intensywne opady deszczu zmusiły do ewakuacji ponad 6000 mieszkańców regionu, głównie mieszkańców aglomeracji Recife, stolicy tego stanu.

Władze Pernambuco odnotowują, że jedną z głównych przyczyn tragedii są liczne osunięcia ziemi, w efekcie nasiąknięcia wodą skarp.

Portal O Globo przypomina, że obecne powodzie to największa tego typu tragedia od 1975 r., kiedy w rejonie aglomeracji Recife zginęło z powodu intensywnych opadów deszczu 107 osób.

Co najmniej 10 osób zginęło w efekcie przejścia huraganu Agatha przez południowy Meksyk. Innych 20 mieszkańców stanu Oaxaca jest poszukiwanych – poinformował we wtorek wieczorem czasu lokalnego gubernator tego stanu Alejandro Murat.

W porywach prędkość wiatru sięgała 165 km/godz.

Wydawany w południowej części Meksyku dziennik „El Imparcial” dowiedział się u lokalnych władz, że dwie ofiary kataklizmu to mieszkańcy domu, który runął w efekcie osunięcia się ziemi na skutek intensywnych opadów deszczu.

Regionalna gazeta podała, że dwie inne ofiary przejścia przez Meksyk huraganu Agatha to osoby przywalone przez lawinę błota oraz porwane przez rzekę, która wystąpiła z brzegów.

Wszystkie ofiary to, jak podał „El Imparcial”, mieszkańcy stanu Oaxaca, w którym do wtorkowego wieczora huragan wyrządził najwięcej szkód.

Stanowe służby obrony cywilnej szacują, że w efekcie huraganu nieprzejezdnych jest w Oaxaca kilkadziesiąt dróg. Zniszczenia dotyczą ponad 20 gmin.

Według amerykańskich meteorologów Agatha jest najsilniejszym huraganem, który wystąpił w maju na meksykańskim wybrzeżu Oceanu Spokojnego od początku prowadzenia pomiarów w 1949 roku. Huragan wyraźnie stracił na sile wraz z przesuwaniem się nad górzystymi terenami kraju.

Hurricane Agatha made history as the strongest hurricane ever recorded to come ashore in May during the eastern Pacific hurricane season, ripping off roofs and washing out roads before fading Tuesday in southern Mexico. https://t.co/EHEXobH1JB pic.twitter.com/VEqUtuWYJt

— The Associated Press (@AP) May 31, 2022