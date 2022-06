Donald Tusk odszedł ze stanowiska szefa Europejskiej Partii Ludowej. Chrześcijańskich demokratów w UE poprowadzi niemiecki europarlamentarzysta Manfred Weber.

Donald Tusk postanowił zrezygnować z funkcji prezesa EPL – partii do której należały m.in. Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe.

W związku z jego decyzją we wtorek w Rotterdamie odbył się kongres Europejskiej Partii Ludowej, na którym wybrano nowego przewodniczącego.

– Już za wami tęsknie, drodzy przyjaciele. Chciałbym wszystkim podziękować. Nie mówię do widzenia. Wrócę tu w nowej roli tak szybko, jak wygram wybory w Polsce. Zrobię to również dla was. Do zobaczenia i powodzenia – żegnał się Tusk, który teraz chce się skupić na polskiej polityce.

Jego miejsce zajmie niemiecki europoseł Manfred Weber z ramienia CDU. – Obiecuję, że będę ciężko pracował. Bardzo dziękuję za wasze zaufanie – zapewniał zgromadzonych w Rotterdamie nowy prezes.

Weber podziękował Tuskowi także w swoich mediach społecznościowych:

„Wojownik o wolność, odnoszący sukcesy lider partii i premier, przewodniczący Rady Europejskiej, a następnie przewodniczący naszego EPL. Jesteś wielkim Europejczykiem, polskim patriotą i wspaniałym przyjacielem. Europejczycy wiele ci zawdzięczają” – napisał na Twitterze niemiecki polityk.

Co dalej będzie z Tuskiem? Europoseł PO Janusz Lewandowski stwierdził w TVN24, że Tusk żegna wygodną funkcję i „wybrał piekło krajowej polityki w ramach odpowiedzialności za kraj”.

– Tusk pozostaje autorytetem. Nie wiem, co zamierza robić po wygranych wyborach oprócz tego, że chyba chce być przez jakiś czas premierem zwycięskiego rządu, natomiast to wcale nie wyczerpuje jego możliwości, bo zbudował sobie taki autorytet międzynarodowy, że będzie wybierał – stwierdził polityk z Platformy.

Źródło: TVN24, NCzas