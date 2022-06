Ukraińscy uchodźcy od 1 czerwca muszą płacić za przejazdy komunikacją miejską w Warszawie. Ulga dla obywateli Ukrainy obowiązywała od 26 lutego, a 15 kwietnia ograniczono ją do osób, które uciekły z Ukrainy po ataku Rosji 24 lutego.

Zgodnie z kwietniowym zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego uchodźcy z Ukrainy mogli jeździć bez biletu do 31 maja.

Uchodźcom od 1 czerwca przysługują takie ulgi, jak wszystkim, w tym zniżka dla uczniów i studentów, czy bezpłatne przejazdy dla osób po ukończeniu 70. roku życia.

Kara za jazdę na gapę w stolicy to 266 zł. Kwota spada do 159,60 zł, jeśli opłaci się ją od razu u kontrolera, lub do 186,20 zł, jeśli opłaci się ją w ciągu 7 dni.

Cartitas dla ukraińskich dzieci w Polsce w Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Caritas Polska rozda najmłodszym 20 tys. „pudełek szczęścia” z zabawkami, książeczkami i słodyczami. Ponad połowę obdarowanych będą w tym roku stanowili mali uchodźcy z Ukrainy.

Paczki od Caritas Polska będą przekazywane dzieciom poprzez parafie i lokalne placówki Caritas, m.in. świetlice, domy dziecka, centra wolontariatu, czy centra pomocy migrantom i uchodźcom – poinformowała Caritas Polska w komunikacie przekazanym PAP we wtorek.

W Caritas diecezjalnych, które goszczą dzieci z pieczy zastępczej, obchody Dnia Dziecka będą przeważnie łączyły się z imprezami towarzyszącymi i atrakcjami przygotowanymi dla wszystkich dzieci – polskich, ukraińskich oraz innych narodowości.

Jedna z grup ma zaproszenie do punktu recepcyjnego dedykowanego grupom dzieci ewakuowanych z Ukrainy i prowadzonego przez pracowników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

– Na Dzień Dziecka przygotowały się także prowadzone przez Caritas centra pomocy migrantom i uchodźcom. W otwartej niedawno nowej siedzibie warszawskiego CPMiU przy ul. Towarowej wydawanie paczek z upominkami już się rozpoczęło – czytamy w komunikacie.

– Mamy przygotowane tysiąc „pudełek szczęścia”. W nowej sali zabaw dzieci mogą pod opieką naszego pracownika skorzystać z gier i zabawek, w tym z największej atrakcji, której zazdrościli im nawet dorośli: basenu z kulkami – powiedziała Renata Makuch z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska w Warszawie.

