To początek negocjacji w sprawie zakupu koreańskiego sprzętu wojskowego, które powinny zakończyć się jak najszybciej; zaprosiłem do Polski swojego odpowiednika i mam nadzieję, że jego wizyta będzie przypieczętowana podpisaniem stosownych umów – powiedział w środę szef MON Mariusz Błaszczak.

Od niedzieli minister obrony przebywa z wizytą w Korei Południowej, gdzie m.in. rozmawiał ze swoim koreańskim odpowiednikiem Lee Jong-supem oraz z przedstawicielami koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym odpowiedzialnym za ten obszar ministrem Gangiem Eun-ho.

Błaszczak podczas środowej konferencji przed powrotem do kraju podkreślił, że sprzęt z oferty koreańskiej powinien szybko wejść do służby w Wojsku Polskim.

„Decyzje podejmiemy najszybciej jak będzie to możliwe, będą one poprzedzone negocjacjami – moja wizyta to był początek negocjacji” – powiedział.

Dodał, że zaprosił swojego koreańskiego odpowiednika do złożenia wizyty w Polsce. „Mam nadzieję, że taka wizyta odbędzie się niedługo i że ta wizyta będzie przypieczętowana podpisaniem stosownych umów” – podkreślił.

Zamierzamy maksymalnie wykorzystać możliwości produkcyjne polskiej zbrojeniówki przy zakupach BWP Borsuk i armatohaubic Krab. Sprzęt z Korei jeszcze bardziej wzmocni nasz potencjał w tym obszarze. Musimy się szybko dozbroić i wykorzystujemy każdą możliwość zwiększenia siły WP. pic.twitter.com/0cdGlQsrim — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 30, 2022

Szef MON powiedział, że negocjacje dotyczą m.in. zakupu koreańskich czołgów K2.

„Chcemy, aby czołgi koreańskie były produkowane w Polsce, żeby doszło do transferu technologii; rozmawiamy na ten temat, negocjujemy tę sprawę” – dodał. Chodzi również o zastąpienie bojowych wozów piechoty z lat 60., które nadal są wykorzystywane w polskim wojsku.

Będziemy konsekwentnie zwiększać potencjał pancerny Sił Zbrojnych RP. Zapoznałem się z ofertą zakupu koreańskich czołgów K2. Współpraca będzie zakładała wysoki poziom polonizacji, który da impuls rozwojowy polskiej zbrojeniówce. pic.twitter.com/Qq0TrEF3ID — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 31, 2022

Podobnie w przypadku samolotów. „Chcemy też zastąpić samoloty rosyjskiej produkcji Mig-29 i Su-22 samolotami nowymi. Korea Południowa również produkuje takie samoloty, które są kompatybilne z F-16” – dodał.

Min. @mblaszczak: chcemy wykorzystać potencjał jaki ma Korea Południowa, aby zastąpić sprzęt postsowiecki, który wciąż jest na wyposażeniu #WojskoPolskie, sprzętem kompatybilnym ze sprzętem amerykańskim, a taki sprzęt produkuje Korea Południowa. pic.twitter.com/z0Jtgsy5So — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 1, 2022

Błaszczak powiedział również, że stronie polskiej zależy na „zwiększeniu wyposażenia Wojska Polskiego w Kraby (samobieżne armatohaubice), a więc produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego, które powstają w kooperacji z Koreą Południową”.

Polska delegacja podczas wizyty w fabryce KAI – Korea Aerospace Industries, zapoznała się z ofertą koncernu, który specjalizuje się w produkcji samolotów i śmigłowców. pic.twitter.com/XbsxLAlbck — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 31, 2022

Szef MON podkreślił, że dziś dla Polski największym zagrożeniem jest Rosja. „W przypadku Korei Południowej to zagrożenia ze strony Korei Północnej i nie ulega żadnej wątpliwości, że za Koreą Północną stoi Rosja, a więc podobnie postrzegamy zagrożenia” – powiedział.

Minister @mblaszczak w ramach rozmów z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego spotkał się dziś z kierownictwem południowokoreańskiego koncernu Hanwha Defence. pic.twitter.com/j8Gw8NKlIE — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 31, 2022

Wcześniej – w wypowiedzi dla polskich mediów w Seulu – Błaszczak poinformował, że wraz ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem podpisali list intencyjny, który „stanowi o możliwościach rozwoju wspólnych badań”.

„Chodzi o badania związane zwłaszcza z możliwością późniejszej produkcji nowoczesnej broni. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ono daje szansę polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, ale również polskim instytucjom naukowym. Musimy takie działania podejmować, gdyż nikt za nas takich działań nie przeprowadzi – to szansa dla polskich naukowców i polskiego przemysłu zbrojeniowego” – zaznaczył szef MON.

Jak dodał, w najbliższym czasie polscy eksperci pojadą do Seulu, by omówić szczegóły współpracy.

„To wszystko jest niezbędne, żeby Polska była bezpieczna, żeby odstraszyć agresora, żeby władcy Kremla wiedzieli, że atak na Polskę im się nie opłaci” – stwierdził szef MON.

W trakcie wizyty w Korei Południowej min. @mblaszczak przebywał na terenie Strefy Zdemilitaryzowanej znajdującej się na granicy z Koreą Północną. pic.twitter.com/oZN5s3kKeu — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 1, 2022

(PAP)