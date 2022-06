Chorwacja będzie kolejnym krajem, który dołączy do strefy euro. Stanie się to najprawdopodobniej 1 stycznia 2023 roku. Kuna przechodzi do historii.

Komisja Europejska oficjalnie poinformowała, że Chorwacja spełnia warunki pozwalające na wprowadzenie w tym kraju euro.

Wnioski te zawarto w raporcie o konwergencji, który ocenia postępy państw członkowskich UE w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Sprawę skomentowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

„Dziś Chorwacja zrobiła znaczący krok w kierunku przyjęcia euro, naszej wspólnej waluty. Niespełna dekadę po wejściu do UE Chorwacja jest teraz gotowa do wejścia do strefy euro 1 stycznia (2023 roku). Wzmocni to chorwacką gospodarkę, przynosząc korzyści jej obywatelom, przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu. Przyjęcie euro przez Chorwację również wzmocni euro. Dwadzieścia lat po wprowadzeniu pierwszych banknotów euro stało się jedną z najpotężniejszych walut na świecie, poprawiając warunki życia milionów obywateli w całej Unii. Euro jest symbolem siły i jedności Europy” – oceniła von der Leyen.

Pozostał ostatni krok, by Chorwacja oficjalnie mogła wejść do strefy euro, czyli pozytywna decyzja Komisji Europejskiej, co wydaje się formalnością. Ta spodziewana jest 12 lipca.

Chorwacki parlament w maju zdecydował o przystąpieniu do strefy euro. Za pozbyciem się własnej waluty opowiedziało się 117 deputowanych, 13 było przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 20 parlamentarzystów w ogóle nie głosowało.

Chorwacja będzie dwudziestym państwem strefy euro.