Oskarżany przez byłą żonę o przemoc fizyczną, a w trakcie procesu także seksualną, Johnny Depp wygrywa w sądzie proces o zniesławienie. Aktor nie pojawił się jednak na odczytaniu wyroku. Wolał pójść do pubu i spotkać się z fanami.

Depp wytoczył proces byłej żonie z powodu artykułu, który ukazał się w „Washington Post” w 2018 roku. Aktorka znana m.in. z roli w widowisku „Aquaman” oskarżała w nim byłego męża o znęcanie się. Kobieta już wcześniej twierdziła, że Depp był przemocowcem – swoimi oskarżeniami wpisała się akurat w końcówkę fali ruchu #MeToo, dzięki czemu zdążyła jeszcze zyskać zawodowo na całej sprawie.

W odwrotnej sytuacji znalazł się Johnny Depp. Z jednego z najlepiej opłacanych i cenionych aktorów stał się nagle persona non grata. Stracił swoje najważniejsze rolę, w tym tę kultową – kapitana Jacka Sparrowa w „Piratach z Karaibów”.

Szczegóły wygranego procesu Deppa: Depp wygrywa z Heard w sądzie. Niemal zniszczono mu karierę przez fałszywe oskarżenia kobiety [VIDEO]

„Prawda nigdy nie zginie”

Aktora nie było w sądzie, ale opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych:

Sześć lat temu życie moje, moich dzieci i moich najbliższych, a także tych, którzy od lat mnie wspierali i we mnie wierzyli, zmieniło się bezpowrotnie w mgnieniu oka. W moją stronę skierowano poważne i fałszywe oskarżenia, które rozpoczęły spiralę nienawiści, choć nigdy nie postawiono mi zarzutów. Wieść szybko okrążyła świat i miała potężny wpływ na moje życie i karierę. Sześć lat później ława przysięgłych oddała mi moje życie z powrotem. Jestem prawdziwie wdzięczny.

Moja decyzja o tym, by rozpocząć tę sprawę, ze świadomością, że będą się mierzyć z wyzwaniami prawnymi, a moje życie stanie się spektaklem, była dobrze przemyślana. Od początku chodziło o pokazanie prawdy, bez względu na wynik. Byłem to winny moim dzieciom i tym, którzy mnie wspierali. Czuję spokój ze świadomością, że mi się to udało. Jestem przepełniony miłością i wsparciem płynącym z całego świata i mam nadzieję, że moja misja udowodnienia prawdy pomoże kobietom i mężczyznom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Liczę też na to, że wrócimy do domniemania niewinności.

Doceniam pracę sędziny, przysięgłych i pracowników sądu, którzy poświęcili własne życie, byśmy dotarli do tego punktu, jak również mojej rzetelnej drużyny prawników, która wykonała niezwykłą pracę. Najlepsze dopiero nadejdzie, a nowy rozdział wreszcie się rozpoczął. Prawda nigdy nie zginie.

Wolał pub i fanów od sądu i byłej żony

Johnny Depp nie pojawił się w sądzie na odczytywaniu wyroku. Fani spotkali go w tym czasie w pubie. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać jak gwiazdor podaje ręce fanom i bawi się z nimi przy stolikach.

#JohnnyDepp in a pub in Newcastle, June 01, 2022. pic.twitter.com/RWnPLLE7SS — ReemDepp – Johnny Depp Deserves Justice (@ReemDepp) June 1, 2022

Johnny Depp isn't in court to hear defamation trial verdict but he’s in a pub in Newcastle lol pic.twitter.com/uhktZayp0W — Canned Custard 🌈🥄 (@whole_milkk) June 1, 2022

Staff at Newcastle pub share what Johnny Depp said after Amber Heard verdict #JohnnyDeppVsAmberHeardTrialhttps://t.co/vs1HBUGA9B pic.twitter.com/uHI26gAKkX — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 2, 2022